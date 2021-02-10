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رياضة

محافظ الإسماعيلية يجتمع بلاعبي الدراويش قبل مواجهة الاتحاد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:50 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
اجتمع اللواء  شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مع لاعبي الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي والجهاز الفني للفريق قبل لحظات من انطلاق المران الختامي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

وطالب بشارة لاعبي الفريق بضرورة إعادة النادي الاسماعيلي إلى مكانته الطبيعية و المعروفة لدى كافة جماهير الكرة المصرية التي تعشق الدراويش و الكرة التي يقدمها على مر العصور. 

وأكد محافظ الإسماعيلية للاعبين أن جمهور النادي الإسماعيلي يعشق كرة القدم، مشددًا على أن تلك الجماهير لا تستحق هذه النتائج السيئة التي يقدمها الفريق منذ انطلاق الموسم.

ووعد بشارة لاعبوا الفريق بتقديم الدعم المادي و المعنوي خلال الفترة القادمة حال الخروج من الأزمة الحالية وتحقيق الانتصار في قادم المباريات بداية من مواجهة الاتحاد السكندري.
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