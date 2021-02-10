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برلمان

إسكان النواب: تم عقد 12 اجتماعا الفترة السابقة لمناقشة برنامج الوزارة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:18 م
إجتماع لجنة الغسكان
إجتماع لجنة الغسكان بمجلس النواب
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فريدة محمد
أكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اثنتا عشر اجتماعا خلال الفترة السابقة، ناقشت خلالها برنامج وزارة الإسكان لكافة القطاعات التابعة للوزارة وهي: قطاع الإسكان، الإسكان الاجتماعي، هيئة التعاونيات، قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى سواء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

أضاف  خلال اجتماع اللجنة اليوم:" كما ناقشت أيضا برنامج الوزارة فيما يتعلق بنشاط هيئة التخطيط العمراني وصندوق تطوير العشوائيات والجهاز المركزي للتعمير، ثم ناقشت اليوم الأربعاء،  هيئة المجتمعات العمرانية ".

 واستكمل:" قد تحدث خلال الاجتماعات سالفة الذكر ما يقرب من 69 عضوا، قد لمست اللجنة من خلال عرض ممثلي الجهات سالفي الذكر مدى الجهد الذي يبذل وما زال يبذل والذي ظهر جليا من خلال حجم المشروعات التي تم تنفيذها ونهوها خلال العامين الماضيين، بل وتخطى التنفيذ التقديرات المتوقعة سواء زمنيا أو ماليا بالعديد من القطاعات. وكذلك البرامج الزمنية الموضوعة للمشروعات الجاري تنفيذها حاليا والذي أكد التنفيذيين الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة لها ونهوها.

وأشار حمودة، إلى أن اللجنة أثنت على النتائج الإيجابية التي ستتحقق من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيئ، لحياة كريمة لتطوير المراكز والقرى والتي ستنقل الريف المصرى لأول مرة في تاريخ مصر المعاصر نقلة نوعية لم يشهدها الريف من قبل على مختلف المحاور، حيث سيتناول هذا المشروع تطوير وتحسين الخدمات كافة بالقرى، الأمر الذي سينهي معاناة ومشكلات ظلت لعقود طويلة.

ولفت حمودة، موافقة اللجنة على برنامج وزارة الإسكان، وذلك بعد استعراضها له، وستعد اللجنة تقريرا في هذا الشأن، يعرض على المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس.
إسكان النواب: تم عقد 12 اجتماعا الفترة السابقة لمناقشة برنامج الوزارة
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