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أخبار البلد

تطوير الجمعيات الزراعية.. اتحاد الفلاحين يكشف أهم مطالبهم في مشروع تطوير قرى الريف

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:56 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن مشروع تطوير القرى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أهم المشروعات التى تخدم الفلاحين وأسرهم، موضحا أن هناك عدة مطالب لا بد من أخذها فى الاعتبار خلال تطوير القرى.


وقال "فرج"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "تطوير الجمعيات الزراعية بما فيها من توزيع الأسمدة والمبيدات وخدمة الفلاحين وإرشادهم من أهم مطالبنا فى تطوير القرى".


وشدد رئيس اتحاد الفلاحين على ضرورة الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية للفلاح من خلال تأمين صحى يضمن لهم حياة كريمة، مع تطوير المستشفيات والوحدات الصحية والمدارس لتعليم الأولاد فى الريف تعليما جيدا.


وأضاف أنه يطالب أيضا بتطوير شبكات الطرق وتوصيل المرافق من غاز وكهرباء ومياه وصرف زراعي وصحي، كما طالب بتمهيد الطرق مع مراعاة أملاك المزارعين وعدم التعدى عليها. 

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