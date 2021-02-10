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أخبار العالم

الإمارات.. قرار عاجل لـ حكومة الشارقة بشأن عمل الموظفين

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:22 م
الشارقة
الشارقة
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شيماء مصطفى
أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة في الإمارات، اليوم الأربعاء، تفعيل نظام العمل عن بعد اعتبارًا من الأحد المقبل.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، أصدرت الدائرة تعميمًا بشأن العمل عن بعد، مؤكدة أنه نظرًا للظروف الطارئة والاستثنائية وحرصا من الحكومة على سلامة الموظفين، فإنه يجوز للسلطة المختصة بجهات العمل اتخاذ كل أو أي من الإجراءات الواردة في التعميم وفقًا لطبيعة وحاجة العمل. 


وأضافت أنه من المقرر تفعيل نظام العمل عن بعد للموظفين اعتبارا من الأحد المقبل، وفقًا للنسبة التي تراها السلطة المختصة، وبما لا يتسبب في تعطل العمل أو تقليل مستوى الأداء العام لجهة العمل.

وأشارت إلى استثناء الموظفين الذي تتطلب مهامهم تواجدهم في مقر عملهم، على أن توفر جهة العمل أقصى درجات الأمن والسلامة مع ضرورة التأكيد على عدم تكدس الموظفين في مكان واحد، وأن تكون المسافة بين كل موظف وآخر لا تقل عن مترين. 

وأوضحت أنه يتم توزيع العمل بين الموظفين الذين لن يطبق عليهم العمل عن بعد - إذا أمكن ذلك -؛ بحيث يتم التناوب فيما بينهم بشكل أسبوعي في الحضور لمقر العمل، على ألا تقل نسبة الحضور للموظفين عن 50% لضمان استمرارية العمل. 

وشدد التعميم على ضرورة الإلتزام بإجراءات الأمن والسلامة وأخذ الاحتياطات اللازمة حفاظا على سلامة الموظفين وزملائهم أثناء تواجدهم في مقر العمل. 
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