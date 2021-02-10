بسنت النبراوي: هنا الزاهد فنانة موهوبة

أنهيت الفنانة بسنت النبراوي من تصوير دورها في مسلسل " حلوة الدنيا سكر " المقرر عرضه الفترة المقبلة.





وقالت بسنت في تصريح لصدي البلد : العمل مع الفنان هنا الزاهد ممتع وأكثر من رائع فهي فنانة موهوبة فاسمتعت بالتعامل معه ، فلا أنسى أن موقف حدث بيني وبينها أثناء تصوير مشهد مشاجرة ، فبعد انتهائها قالت لي " أنا خفت منك ".









كانت قناة DMC طرحت البرومو الأول لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"، للنجمة هنا الزاهد، الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، وذلك عبر حساب القناة على انستجرام، مع تعليق: "استنونا فى مسلسل حلوة الدنيا سكر مع هنا الزاهد ومحمود عبد المغنى ونجوم تانيين كتير قريبا على dmc".