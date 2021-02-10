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أخبار البلد

مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات يحصل على الاعتماد عن أكواد u&r من Asme

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:47 م
وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي
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كريم الخطيب
تحرص وزارة الدولة للإنتاج الحربي ، والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها ، ووحداتها التابعة علي التطوير الدائم لمواكبة كل ماهو جديد في عالم الصناعة وفي هذا الصدد نجح مصنع " إنتاج وإصلاح المدرعات" ( 200 الحربى )  فى الحصول على الاعتماد عن اكواد(u&r) من منظمة  Asme " وهى جمعية أمريكية متخصصة في مجال الهندسة الميكانيكية والغلايات والمراجل البخارية وهو الكود والمعيار الدولي المستخدم في تصنيع أوعية الضغط والغلايات، ويعرف باسم ASME Boiler and Pressure" ، والذي يتيح  للمصنع الدخول بقوة في مجال صناعة وإصلاح وصيانة أوعية الضغط والغلايات  بمختلف أنواعها.

وتقديرا لهذا النجاح، قام المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، بتكريم فريق العمل المشارك في حصول المصنع علي هذا الاعتماد وهم المهندسون : أيمن محمد احمد (رئيس قطاعات الجوده) ، وشوقى الحلو (رئيس قطاع هندسه الجوده)، وحسام فكرى ، وكريم عبد العزيز، وفنى لحام مينا ماهر اسحق، وفنى لحام السيد عبد المنعم قطب، وفنى لحام/ طارق السيد عواد، وفنى براد سيد على عبده، وفنى براد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ".

وحضر التكريم المهندس ماجد جمال الدين - نائب رئيس مجلس الإدارة ، واللواء أحمد أمين أحمد والمهندس سعيد شافعى رئيس اللجنه النقابية، ورؤساء القطاعات وعدد من العاملين الممثلين لكافة القطاعات بالشركة وقد التزم الحضور بكافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن الجمعية الأمريكية التي منحت المصنع هذا الاعتماد قد تأسست في عام 1880 إثر حوادث انفجار متعددة لغلايات البخار وقد انشآت الجمعية في عام 1911 م  لجنة الغرض منها تحديد مواصفات إنتاج الغلايات والمراجل البخارية والسفن واوعية الضغط.
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