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برلمان

الغضبان يوجه بالبحث عن أرض مناسبة للمرحلتين الثانية والثالثة للتعاونيات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:15 م
نواب مستقبل وطن
نواب مستقبل وطن
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كتب محمد الغزاوى
أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد، اليوم الأربعاء، صدور توجيه من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، بتشكيل لجنة من إدارة التخطيط وبمشاركة نواب المحافظة، لبحث وجود أرض تناسب إنشاء وحدات سكنية للمرحلتين الثانية والثالثة للإسكان التعاوني داخل كردون المحافظة . 

ومن جانبه قال النائب عادل اللمعي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد، وعضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته بالمجلس التنفيذي للمحافظة الذي ترأسه محافظ بورسعيد، إنه قد صدر قرار سحب الأراضي الخاصة بالمشروع التعاوني ونقلهم إلي مدينة "سلام مصر" شرق المحافظة، مما سبب حالة من عدم الرضا بين جموع المستحقين.

وأضافت الهيئة البرلمانية، أنه بلقائنا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، في مقر الوزارة الأسبوع الماضي، أكد أن قرار تخصيص الأرض يخص محافظة بورسعيد، وأكد أنه سيرفع مذكرة للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأوضح الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد، أننا داعمين للدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تعمير مدينة "سلام مصر" علي أن يتم توفير جميع الخدمات وفرص العمل الخاصة بساكنيها نظرًا لبُعدها عن الكردون الجمركي لبورسعيد بما يقرب من 40 كيلو متر.

واستكملت الهيئة البرلمانية حوارها قائله : "محتاجين نقف بجوار المستحقين وحضرتك ابن لهذا البلد ودول ولادك.. الولاد دول محتاجين أن يكون ليهم مساكن داخل كردون محافظة بورسعيد".

وشدد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، علي مطالب مستحقي الإسكان التعاوني ببورسعيد، مؤكدًا أن هؤلاء تقدموا لهذا الإسكان في 2013 ومن حقهم أن يحصلوا علي إسكان بنطاق المحافظة وليس بمدينة سلام مصر.

وأعرب الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، عن افتخاره واعتزازه بالمشروعات القومية التي تتم علي أرض بورسعيد، مطالبًا ببحث وجود أرض بديلة لمستحقي الإسكان التعاوني بدلًا من شرق بورسعيد. 

وأكدت الدكتور أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري ببورسعيد، علي تأييدها ودعمها لمطالب مستحقي الإسكان التعاوني بالمحافظة. 

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وفي نهاية الحوار الذي دار بين النواب ومحافظ بورسعيد، وجه اللواء عادل الغضبان، بتشكيل لجنة من إدارة التخطيط بالمشاركة مع النواب من إمكانية وجود أرض فضاء داخل المحافظة تصلح لإنشاء المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع الإسكان التعاوني ببورسعيد.
الغضبان يوجه بالبحث عن أرض مناسبة للمرحلتين الثانية والثالثة للتعاونيات
الغضبان يوجه بالبحث عن أرض مناسبة للمرحلتين الثانية والثالثة للتعاونيات
الغضبان يوجه بالبحث عن أرض مناسبة للمرحلتين الثانية والثالثة للتعاونيات
الغضبان يوجه بالبحث عن أرض مناسبة للمرحلتين الثانية والثالثة للتعاونيات
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