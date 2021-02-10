وزنها 400 كيلو.. وكيل صحة الدقهلية يأمر بنقل عجوز تعاني من سمنة مفرطة لـ«المنصورة الدولي»



وكان في استقبالها فريق من أكفأ أطباء الدولي بجميع التخصصات حيث تم عمل جميع الفحوصات والآشعات اللازمة وتم عرضها على أطباء الباطنة والقلب والاوعية الدموية والعظام والجراحة حيث تبين انها تعاني من قرح فراش بالأرجل وتورم بالقدمين ناتج عن انسداد في الأوعية الليمفاوية، ما أدى الى عدم قدرتها على الحركة كما تعاني من ارتفاع في ضغط الدم.



ووجه وكيل الوزارة إدارة المستشفى بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لها و عمل إجراءات علاجها على نفقة الدولة.



كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر والعرفان لرجال هيئة الإسعاف بالدقهلية لسرعة استجابتهم لنقل الحالة للمستشفى وأشاد بجهودهم التي سطرت ومازالت تسطر ملحمة تاريخية في الالتزام والمسئولية والانضباط والإخلاص والتفاني، مؤكدا اننا جميعًا نعمل كمنظومة متكاملة واحدة لتقديم افضل خدمة للمواطن المصري بمحافظة الدقهلية.