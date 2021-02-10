ثبوت سلبية المسحة الطبية للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

جاءت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الإسماعيلي والجهاز الفني سلبية لجميع اللاعبين، قبل السفر للإسكندرية بعد قليل، للمبيت استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري الممتاز.





وشهد المران الصباحي للفريق اليوم وجود اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بمران الفريق لمؤازرة اللاعبين قبل المواجهة الهامة والمرتقبة.





وأجرى اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري، المسحة الطبية تحت إشراف مسئولين من وزارة الصحة، وفقا لتعليمات اتحاد الكرة المصري، وسط إجراءات احترازية شديدة.



