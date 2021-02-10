فتاوى شغلت الأذهان.. هل يجوز استخدام وسائل منع الحمل لظروف صحية؟ هل صلاة الرجل مكشوف الكتفين صحيحة؟ حكم الأخذ من مال الأمانة ورده مرة أخرى.. كيفية قضاء الصلوات لمن فاتته يوما كاملا

فتاوى شغلت الأذهان

هل يجوز للأب أن يحرم ابنه العاق من الميراث؟

هل صلاة الرجل مكشوف الكتفين صحيحة؟

هل يجوز هبة ثواب جميع العبادات للمتوفى؟

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قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الأب الذي يحرم أبناءه من الميراث حرام شرعًا ويفعل شيئا قاسيا فى حق أبنائه فقسمة الله لابد أن نقضى بها للأبناء ذكور كانوا أو إناثا.



وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم الوالدين الذين يحرمون أولادهم من الميراث؟»، أن من يتصرف فى ماله حال حياته ليحرم أبناءه من الميراث فهذه نية غير صحيحة يأثم عليها، فيجب على الأباء أن يعطوا بناتهم ما قسمهم الله لهن فى الميراث كما نعطي الذكور ما قسمهم الله لهم.



وأشار إلى أن عقوق الأبناء ليس من أسباب منع الميراث فلا نريد أن تنتشر هذه الثقافة، ولكن نريد أن يسود بر الوالدين.





وأ جاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مضمون السؤال: " هل صلاة الرجل وهو كاشف الكتفين صحيحة؟" .





وردّ وسام، قائلًا: "يجوز مع الكراهة والأفضل والأولى ستر الكتفين".





فيما قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه يجوز قراءة القرآن الكريم وهبة ثوابه للغير سواء كان من الأقارب أم غيرهم، منوها بأن الدليل على ذلك هو جواز الحج عن الغير ممن لم يحج ولا يقدر عليه.

وأضاف "جمعة"، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، ردًا على سؤال "أقرأ القرآن وأهب ثوابه إلى أمي وأختي فهل هذا يجوز؟"، أن ثواب جميع العبادات يصل للغير، لافتا إلى أن الصلاة تجوز هبتها للأموات الذين سبقونا.





كما وأ جاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: "صديقي أعطاني مبلغًا من المال وقال لي تصرف فيه كما تشاء فهل يجوز لي أن آخذه لأسدد ديوني ثم أرده فيما بعد؟".





وردّ وسام، قائلًا: "إن كان حدد لك الأشياء التي يجب أن تصرف فيها هذا المال فعليك الالتزام بذلك، ولا يجوز لك توزيعه إلا فيما حدّد فقط".





وتابع: "أما إن فوضك بأن تصرفه في أوجه الخير وأنت معسر وعليك ديون ولا تستطيع سدادها فيمكن أن تسدد ديونك على اعتبار أن ذلك من أوجه الخير، بالإضافة إلى التصدق بالمال على الفقراء وتسدده وتنفقه على الفقراء باعتباره مصروفًا في وجوه الخير".



