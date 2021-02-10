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أخبار البلد

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: القطاعان الصحفي والمالي والإداري وجهان لعملة واحدة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:43 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه للمرة الأولى حصلت الهيئة على بيانات المؤسسات الصحفية من ناحية الميزانيات والأصول الثابتة، لتفاجأ بأن بعض المؤسسات لها 5 ميزانيات متأخرة، وذلك رغم أن الميزانية هي عنوان المؤسسة الصحفية، وهي مهمة لتحويل الخسائر إلى مكاسب.



وأضاف الشوربجي، أثناء اللقاء الذي عقده بمقر الهيئة بمحرري ملف الهيئة، أن الهيئة قامت بتدريب الماليين والإداريين، من خلال متخصصين لشرح كيفية عمل الميزانية، وبحلول شهر ديسمبر الماضي لم يتبق إلا ميزانيتين متأخرين فقط في بعض المؤسسات.

 
وأوضح أن الهيئة ستبقي على الصحف الورقية القومية بجانب الصحافة الإلكترونية، ولكن لا بد من التفكير ما إذا كانت ستظل تعتمد  على الخبر في ظل التطور الذي نشهده الآن، مشيرا إلى أن القطاعين الصحفي، والمالي والإداري، هما وجهان لعملة واحدة ومكملان لبعضهما.


وأشار الشوربجي إلى أن لجنة التدريب نفذت نحو ٤٥ دورة تدريبية لمهارات "الديسك" ولرؤساء الأقسام ودورات لمحرري البوابات الإلكترونية للفوتوشوب والفيديو من خلال متخصصين، وتم إجراء بعض التدريبات في مقرات المؤسسات مثل دار الهلال ودار المعارف أيضا.
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