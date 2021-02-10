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أخبار العالم

منشأ كورونا يثير أزمة جديدة بين واشنطن وبكين.. الصين تطالب أمريكا بالبحث في أراضيها

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:45 م
الصين تطالب أمريكا
الصين تطالب أمريكا بالبحث في أراضيها
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قسم الخارجي
طالبت الصين الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بالبحث عن مصدر تفشي فيروس كورونا في أراضيها، وذلك بعدما أنهت منظمة الصحة العالمية مهمتها في مدينة ووهان الصينية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين في تصريح له: "نتمنى أن يتمكن الجانب الأمريكي، مثل الصين، من التمسك بموقف منفتح وشفاف، وأن يكون قادرًا على دعوة خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الولايات المتحدة؛ لإجراء بحث وتفتيش لتتبع المنشأ".

وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو في بعثة منظمة الصحة العالمية الخاصة إلى الصين ، اليوم الأربعاء ، إن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية بشأن الأصل المفترض لوباء الفيروس كورونا غير موثوقة ، وذلك بعدما شككت واشنطن في شفافية التحقيق الذي تم اجراؤه.

وانتهت بعثة منظمة الصحة العالمية يوم أمس الثلاثاء من تحقيقها في مدينة ووهان بدون العثور على مصدر وأصل واضح لظهور الفيروس، وهو ما يشير وفق ماذكرت الصحافة الفرنسية، إلى إن أعضاء التحقيق اضطروا إلى السير على حبل مشدود دبلوماسي أثناء إقامتهم  وطالبت بفحص البيانات التي استخدمها الفريق، في الوقت الذي حثت فيه الولايات المتحدة على إجراء تحقيق "قوي" وحذرت الصين من تسييس القضية.

وقال بيتر بن مبارك، رئيس فريق منظمة الصحة العالمية، إنه "من غير المحتمل للغاية" أن يكون الفيروس قد نشأ من مختبر أبحاث فيروسية تصادف وجوده في ووهان. لقد تم التأكيد على عدم وجود فيروس كورونا في المختبر، على الرغم من أن مسؤولي المخابرات الأمريكية يعتقدون أن هذا هو بالضبط ما حدث.

واستبعد "ابن مبارك" وجود تسرّب مختبري، مشيرًا إلى أن الأطعمة المجمدة يمكن أن تكون وسيلة لنقل الفيروس، الأمر الذي من شأنه أن يدعم أطروحة تدعمها بكين، التي ألقت باللوم على بعض مجموعات الحالات في تغليف أغذية مستوردة.
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