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أخبار العالم

لقاء سري يجمع بين ماكرون والحريري فى باريس

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:46 م
ماكرون والحريري
ماكرون والحريري
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شيماء مصطفى
أفادت صحيفة "المركزية" اللبنانية، بأن لقاء سريًا جمع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، في العاصمة باريس.

وأضافت الصحيفة اللبنانية أن هذا اللقاء لم يصدر بيان عنه، وبقي مضمونه سريًا حتى اللحظة الحالية.

وكانت معلومات لصحيفة "النهار" اللبنانية، قالت إن الحريري سيلتقي، اليوم الأربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

يذكر أن الحريري وصل، أمس الثلاثاء، إلى باريس، للقاء كبار المسؤولين الفرنسيين وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

وفي سياق منفصل، أكدت أوساط لبنانية أن الحريري سيعود إلى بيروت وهو محمّل بدعم عربي ودولي كبير للمضي قدمًا بتأليف حكومة وفق المعايير التي وضعها مسبقًا، مشيرة إلى أن "التيار الوطني الحر" سيوافق في النهاية على الحكومة تحت ضغط خارجي. 

ومن جانبه، انتقد بيان صادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، مطالب بعض السياسيين والإعلاميين بتقديم الرئيس ميشال عون تنازلات فيما يتعلق بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري.  

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيانه، إن بعض السياسيين والإعلاميين يستعمل عبارات تنازلات ينبغي أن يقدمها رئيس الجمهورية ميشال عون في معرض الحديث عن مخارج لتشكيل الحكومة العتيدة. 

وأضاف أن ما يسمى بـ تنازلات هو في الواقع حقوق دستورية يحرص رئيس الجمهورية على المحافظة عليها والمناداة بتحقيقها.  

ولفت البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، إلى أن الحجج التي يسوقها المطالبون بتقديم تنازلات تفتقر إلى الموضوعية والواقعية. 
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