لماذا المدخنون أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا؟.. دراسة تجيب

والأشخاص الذين يدخنون يعانون بالفعل من ضعف الرئتين أو الجهاز التنفسي، وذلك لأن الجزيئات الضارة من التبغ تتحرك بعمق في الجهاز التنفسي وتتراكم في الحويصلات الهوائية في الرئتين، ويزيد ترسب السموم أو المواد المسرطنة من خطر الإصابة بالسرطان في الرئتين بما في ذلك الفم.





وفيروس كورونا هو مرض يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي للشخص ويسبب له مشاكل تنفسية خفيفة إلى شديدة مثل ضيق التنفس والسعال والالتهاب الرئوي، يقول الخبراء الطبيون إنه عندما يدخل الفيروس التاجي إلى الجهاز التنفسي ، فإنه يتسبب في البداية في التهاب الممر الهوائي يليه تهيج بطانة الشعب الهوائية، يؤدي هذا إلى سعال مستمر وضيق في التنفس وهي أعراض خفيفة لـ COVID-19



