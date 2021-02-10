لماذا المدخنون أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا؟.. دراسة تجيب

أصيب العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم وتوفي بعضهم وتعافى كثيرون، ويقول الخبراء إن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالة طبية موجودة مسبقًا هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس COVID-19 ، وهذا صحيح لأن حالة هؤلاء الأشخاص تزداد سوءًا في وجود فيروس كورونا، لكن أحد الأسئلة الشائعة هو ما إذا كان المدخنون أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 أم لا؟.
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19، هذا لأنه عندما يلمس المدخنون أفواههم بأصابع ملوثة ، يلامس الفيروس الفم ويدخل إلى الجسم أيضا ، عندما يتشاركون السجائر ، فإنه يسهل انتقال الفيروس التاجي للآخرين ..
والأشخاص الذين يدخنون يعانون بالفعل من ضعف الرئتين أو الجهاز التنفسي، وذلك لأن الجزيئات الضارة من التبغ تتحرك بعمق في الجهاز التنفسي وتتراكم في الحويصلات الهوائية في الرئتين، ويزيد ترسب السموم أو المواد المسرطنة من خطر الإصابة بالسرطان في الرئتين بما في ذلك الفم.
وفيروس كورونا هو مرض يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي للشخص ويسبب له مشاكل تنفسية خفيفة إلى شديدة مثل ضيق التنفس والسعال والالتهاب الرئوي، يقول الخبراء الطبيون إنه عندما يدخل الفيروس التاجي إلى الجهاز التنفسي ، فإنه يتسبب في البداية في التهاب الممر الهوائي يليه تهيج بطانة الشعب الهوائية، يؤدي هذا إلى سعال مستمر وضيق في التنفس وهي أعراض خفيفة لـ COVID-19
في حالة الإصابة بـ COVID-19 ، يتأثر جزء كبير من الرئتين حتى لو حاول الجهاز المناعي مكافحة العدوى ، فإنه غير قادر على القيام بذلك بشكل فعال لأن الفيروسات جديدة على جسم الإنسان، ومع ذلك ، فإن مصدر القلق الرئيسي هو أن الأشخاص الذين يعانون بالفعل من ضعف الرئتين بسبب التدخين تظهر عليهم الأعراض مبكرًا مقارنة بالأشخاص الذين لا يدخنون.