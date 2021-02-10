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مساعد وزير الخارجية الأسبق: علاقة مصر مع العراق تاريخية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:06 م
مصر والعراق
مصر والعراق
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هاجر إبراهيم
قال السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التجربة المصرية بحد ذاتها والسياسة المصرية ترى دائما أن العراق هو ركيزة رئيسية فى منطقته ذات الحساسية البالغة.

وأضاف "بدر" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ان هناك إهتماما مبدأيا تتحرك به الإدارة الأمريكية نحو جملة من مشاكل العالم، ومنها موضوع إيران، موضحا أن العراق بهذا الملف أيضا. 

وتابع أن  الموقف المصرى يرى ضرورة تماسك العراق والمحافظة على تواجه، متابعا أن علاقة مصر مع العراق تعد علاقات تاريخية.

وأكد أن مصر سوف تبذل قصارى جهدها لمعاونة العراق الداخلية لاستقرار العراق فى وجه التحديات والمطامع عليها.

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