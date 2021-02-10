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حوادث

ضبط تشكيل عصابي بحوزته 110 طرب حشيش بالبحيرة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:26 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة نشاط تشكيلًا عصابيًا مكون من (ثلاثة أشخاص) تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات ، أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة حوش عيسى ، وبحوزتهم (110 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه .

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 770 ألف جنيه) تقريبًا .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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