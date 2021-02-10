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برلمان

النائب محمد أبو العينين وكيل البرلمان ينعى رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:57 م
الراحل المستشار مقبل
الراحل المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى الاسبق
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المستشار الجليل مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق.

وقال في برقية التعازي:" أتقدم بصادق المواساة في وفاة المستشار الجليل مقبل شاكر سائلين المولى عز وجل أن يتغمد هو بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان قد توفي  المستشار مقبل شاكر ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق.

وترأس المستشار مقبل شاكر نادي القضاة دورتين متتاليتين انتهت عام 2002 وهو من شيوخ القضاة، وكان شاهدًا على كل العصور التي مرت بها السلطة القضائية في مصر، منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مرورا بفترة حكم السادات ومبارك، والمعزول محمد مرسي.
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