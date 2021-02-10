ضبط 72 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

اعلنت مديرية تموين المنيا ضبط 72 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.





يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.





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وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم خلال الحملات ضبط 72 مخالفة تموينية منها 55 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود شهادات صحية -عدم وجود سجلات – قضايا اخري متنوعة)، بالإضافة لضبط 17 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – غش تجاري – عدم وجود شهادات صحية – تجار تموينيين -قضايا أخري متنوعة).





وفي سياق متصل قال المحافظ اللواء أسامة القاضي إنه تمت الموافقة على السير في إجراءات التقنين لعدد 85 طلبا ، لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة، حيث استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد الزاهد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، والعقيد محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء خالد مخلوف ممثلا لمديرية الامن والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.





شدد المحافظ خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي.





وتابع المحافظ آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض اجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.



