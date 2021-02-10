مصرع شخص في حادث تصادم دراجة نارية بسبب السرعة بشوارع زفتى

لقي شاب في العقد الأول من عمره مصرعه اليوم، وذلك إثر حادث تصادم دراجة نارية بمدخل قرية ميت المخلص التابعة لمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية، وتم نقله إلى مستشفى زفتي العام.









كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من نقطة شرطة مستشفي زفتى العام يفيد بوصول “ إبراهيم . م . ع “ طالب 17 سنة جثة هامدة للمستشفي.





وجاء ذلك إثر حادث تصادم بمدخل قرية ميت المخلص التابعة لمركز زفتي، و على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.



