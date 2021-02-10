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منوعات

السجن 10 سنوات.. دولة تفرض على المسافرين عقوبة بسبب كورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:08 م
صدى البلد
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نهى حمدي
في ظل الأوضاع الراهنة وما يفرضه فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من إجراءات احترازية مشددة على العالم بأكملها، تدرس الحكومة البريطانية فرض عقوبة السجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى للكذب بشأن السفر خلال الجائحة.


وتفرض المملكة المتحدة بعض الإجراءات على المسافرين القادمين إليها، كاختبارات كورونا والخضوع للحجر الصحي، والنظر في سجل السفر الخاص بالمسافرين.


ويبدو أن بريطانيا تتجه للتكشير عن أنيابها أكثر باتخاذ إجراءات إضافية، منها إنه إذا لم يتم الحجر الصحي في فندق معين بعد الوصول من إحدى دول "القائمة الحمراء"، سيتم فرض غرامة تتراوح بين 5000 جنيه إسترليني و10000 جنيه إسترليني على المسافرين.


وستكون عقوبة السجن لمدة 10 سنوات هي العقوبة القصوى لأي شخص يتبين أنه قام بتزوير سجل سفره في نموذج تحديد موقع الركاب الإلزامي الذي يملأه المسافرون عند وصولهم إلى المملكة المتحدة.


وتتطلب الإجراءات الحدودية الجديدة أيضًا من الوافدين الدوليين دفع تكاليف اختبارات إضافية خلال فترة الحجر الصحي، وقال وزير النقل البريطاني"شابس" إن عقوبة السجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى تعكس الطبيعة "الخطيرة" للجريمة.


وتشير التقديرات إلى أنه في الوقت الحالي يصل حوالي 1300 شخص أسبوعيًا إلى المملكة المتحدة من 33 دولة من القائمة الحمراء، بما في ذلك البرتغال والبرازيل وجنوب أفريقيا.


واعتبارًا من يوم الاثنين، يجب على الأشخاص الذين يصلون إلى إنجلترا من دول "القائمة الحمراء" عزلهم لمدة 10 أيام في الفنادق، بتكلفة 1750 جنيهًا إسترلينيًا.
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