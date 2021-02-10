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اقتصاد

قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة 12 ساعة.. السبت

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:07 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق "الريان _ عرب الجرعان _ إسكانات الأهالى خلف سبيكو _ إسكانات النيل بجميع حروفها _ صف ضباط وأملاك 2 _ تقسيم مكة _ القاهرة 2 _ القاهرة د _ القاهرة ج_ إسكندرية 1 _ الدلتا 1 _ البركة _ كفر أبو صير _ سيجال _ البركة الشرقية والغربية _ الأمن المركزى _ المؤسسة العقابية _ أحواض الطويل وداود وحشان"، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 13 / 2 / 2021 و حتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.


وذلك نظرا لأعمال تنفيذ توسعات بالطريق الدائرى، الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 900 مم.


وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.


وأوضحت الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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