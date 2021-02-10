دورة عن الاضطربات الانفعالية والسلوكية للأطفال بكلية التربية جامعة حلوان

ينظم مركز طفل ماقبل المدرسة بكلية التربية جامعة حلوان "دورة الاضطرابات الانفعالية والسلوكية للاطفال" وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، و الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف ا. م. د مني ابو هشيمة مدير المركز.





وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة تنبع أهميتها من ضرورة السعي الحثيث إلى تطوير الفكر، من خلال الاستثمار في البشر، وتأهيلهم للتعامل مع المستجدات التي تطرأ على المجتمع، و التبادل الفكري والثقافي وتبادل الخبرات بين المتدربين كل في مجال تخصصه.





وأشار الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية إلى أن الكلية تسعى إلى عقد مثل هذه الدورات لتعزيز مهارات المتدربين بكل ما هوا جديد ما من شأنه ان يقدم الدعم اللازم للمتدرب مايسهم فى مواجهة هذه الإضطرابات لدى الأطفال بشكل أفضل.

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هذا وتعقد الدورة التدريبية أون لاين على مدار يومين ويحاضر في الدورة التدريبية د مروة سعيد عويس بقسم الصحة النفسية بكلية التربية، وتتضمن الدورة التدريبية مناقشة مفهوم الاضطربات الانفعالية والسلوكية، ونسبة انتشار الاضطربات الانفعالية والسلوكية، أسباب الاضطربات الانفعالية والسلوكية، وسمات الأطفال المضطربين انفعاليًا وسلوكيًا، أشكال الاضطربات الانفعالية والسلوكية، والعدوان لدى الأطفال، كما تتناول النشاط الزائد وتشتت الانتباه، الانسحاب الاجتماعى، الإكتئاب لدى الأطفال والمخاوف وطرق الوقاية والعلاج من الاضطربات الإنفعالية والسلوكية.





تهدف دورة الإضطربات الانفعالية والسلوكية للأطفال التعرف على مفهوم الإضطرابات الانفعالية والسلوكية للأطفال والتعرف على نسبة انتشار الاضطربات الانفعالية والسلوكية، التعرف على أهم أسباب الاضطربات الانفعالية والسلوكية، وتفهم سمات الأطفال المضطربين انفعاليًا وسلوكيًا وكيفية التعامل معها، والكشف عن أشكال الاضطربات الانفعالية والسلوكية مثل العدوان لدى الأطفال و النشاط الزائد وتشتت الانتباه والانسحاب الاجتماعى والإكتئاب لدى الأطفال والمخاوف، التعرف على الوقاية والعلاج من الاضطربات الإنفعالية والسلوكية للأطفال .





يمكن للراغبين في الالتحاق بالدورة التدريبية و التقديم عن طريق الرابط التالى :

https://docs.google.com/forms/d/1-lvJYi-u15EtyRXFDKE_asw_kVAE_z9TBLZzKPUgJ30/viewform?edit_requested=true



