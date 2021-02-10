ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مياه المنوفية: حصول وتجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لـ 5 محطات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:58 م
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم
أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن حصول محطة مياه الشهداء البحاري بطاقة تصميمية 86 ألف م3/يوم على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) بالإضافة إلى تجديد تلك الشهادة لمحطات معالجة الشهداء بطاقة تصميمية 20 ألف م3/يوم، محطة بهناي المرشحة بطاقة تصميمية 10 آلاف م3/يوم، محطة كفر الخضرا المرشحة بطاقة تصميمية 10آلاف م3/يوم ومحطة مياه تلا المرشحة بطاقة تصميمية 86 ألف م3/يوم. 

وأوضح أن تلك الشهادة تمنح بعد استيفاء المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، و المراقبة و ضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة و الصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين و الاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة ويتم ذلك من خلال إدارة TSM بالشركة.

وأكد أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة طبقًا لخطة عمل الشركة والتي تتطور بإستمرار لمواكبة خطة الدولة بخصوص التطورات الحديثة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

ونوه أنه من المخطط حصول عدد 6 محطات مياه و 4 محطات معالجة وشبكة مياه وشبكة صرف صحي على الشهادة خلال العام الحالى 2021 الأمر الذي يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة .

جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، لديها 12 محطة حاصلة على تلك الشهادة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محطة مياه الشروق بالخانكة تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

القابضة للمياه: تجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة لـ13 محطة في 2021

القابضة للمياه: تجديد وحصول 14 محطة على شهادة التنمية الفنية المستدامة

مياه المنوفية: حصول وتجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لـ 5 محطات

ترشيحاتنا

لتجنب الحسد.. إليك 10 أدعية لمنعه والوقاية منه

رفض دفع إتاوة مقابل حماية مزرعته.. الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل صاحب مطعم شهير في أكتوبر

شوبير عن قرار عزل كهربا والشحات: "الفيفا مش زي الدوري المصري"

أحمد فلوكس يهاجم الفنانة بسمة الكويتية بعد إعلانها ترك الإسلام واعتناق اليهودية

مدبولى عن عمارتي الدائري والإسكندرية: حذرنا من عواقب البناء المخالف

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجلد الأحمر.. مي عمر بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد

مشروب طبيعي يحميك من الإصابة بـ الزهايمر.. تعرف عليه

3 وصفات.. طريقة عمل الكيك بدون بيض