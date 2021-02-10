ظهور صواريخ باليستية في ساحة الحرية بـ إيران.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو ظهور صواريخ باليستية في طهران في الذكرى السنوية الـ42 لانتصار الثورة الإيرانية.





وقد استعرضت قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، صواريخ باليستية في ساحة الحرية بالعاصمة طهران، بمناسبة الذكرى السنوية الـ42 لانتصار الثورة الإيرانية.





وعرض الحرس الثوري صواريخ "دزفول" و"ذو الفقار" الباليستية، ومنظومة "الثالث من خرداد" الجوية، وصواريخ "قيام" و "بصير"، على طريق المسيرات التي انطلق بها الشعب الإيراني.





وانطلقت صباح اليوم، مسيرات بالسيارات والدراجات النارية في طهران ومدن أخرى، احتفالا بالذكرى 42 لانتصار "الثورة الإسلامية الإيرانية".



