ضبط مصنع زيوت غير مرخص وشركة قطع غيار سيارات مجهولة المصدر بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله، حملات مكثفة لتشديد الرقابة على المصانع والمنشآت الصناعية غير المرخصة لحماية المواطنين من التدليس والغش التجارى.





وقامت إدارة التجارة الداخلية بقيادة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بشن حملات مكثفة، أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة زيوت السيارات بدون ترخيص بمنطقة مرغم بالعامرية.





واسفر التفتيش عن ضبط عدد ١٠ تانك × ١٠٠٠ لتر به مادة سائلة غير معروفة وغير مدون عليها اي بيانات، وعدد ٢٤٠ كرتونة × ١٢ عبوة زيت باور وجيربوكس مدون عليها ١ لتر بلد المنشا الامارات العربية المتحدة منتج نهائي ومعد للبيع.





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كما تم ضبط عدد ٤٠ كرتونة × ٢٤ عبوة زيت فرامل مدون عليه بلد المنشا ايطاليا منتج نهائي ومعد للبيع، وعدد ١٢٠ كرتونة × ١٢ زيت باور مدون عليه بلد المنشا صنع في مصر منتج نهائي ومعد للبيع، وعدد ٢٠٠٠ عبوة فارغة صاج مدون زيت باور وجيربوكس بلد المنشا الامارات العربية المتحدة، وعدد ٤٤٥٠٠ عبوة فارغة بلاستيك بدون بيانات مختلفة الاحجام، وعدد ١٥٠٠٠ كرتونة حجم كبير فارغة، وعدد ٥٠ روزمة × ١٠٠٠ استيكر الخاص بعبوات الزيوت مختلفة الانواع.





كما تم ضبط شركة لقطع غيار السيارات تقوم ببيع قطع غيار سيارات مجهولة المصدر بمنطقة اللبان وتم ضبط عدد 10 قاعده فتيس، وعدد 6 قاعده موتور، وعدد 20 مساعد شنطى، وعدد 5 طقم x 2 فانوس خلفي، وعدد12 تيل فرامل، وعدد 15 تيل فرامل، وعدد ثلاثة طقم x2 فانوس أمامي.





وتم تحرير محضرين للمشاركة في الاوكازيون بدون تصريح بمنطقة محطة الرمل وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.