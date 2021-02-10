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فن

أنت أقوى مما تظن.. نسرين طافش تبعث رسالة أمل لمتابعيها

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:16 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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ندى فكري
نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت نسرين طافش في الصورة بإطلالة رياضية مما لفت انتباه متابعيها. 

وعلقت نسرين طافش علي الصور قائلة :" اجعل من كل يوم .. يوم مميز و لو بطرق بسيطة .. فالعبرة ليست في ما يحدث من فوضى في الخارج .. العبرة بما في داخلك و بما تقرر ان ترسله انت للعالم من ترددات .. انت أقوى مما تظن "

كانت الفنانة نسرين طافش، أكدت أن مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري، والذي عرض مؤخرا لم يتعرض لأي مشاكل، وأن اعتذار المخرج أمر طبيعي.

وتابعت في تصريح لصدى البلد: هناك مخرج واحد كان من المفترض أن يتولى مسئولية إخراج العمل ولكنه اعتذر لأسباب تتعلق بارتباطه بأعمال فنية أخرى.

كما أكدت أن المخرج سميح النقاش الذي تعاقد على إخراج المسلسل موهوب ومتحمس وجلسات العمل المكثفة التي جمعتني به أثبتت أن العمل سيشهد نجاحا كبيرا.

المسلسل من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمي، مهند حسني، وقصة ماجد المصري، ويقوم بكتابة السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش.
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