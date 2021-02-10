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محافظات

وزنها 270 كيلو.. نقل مصابة بالسمنة لعلاجها على نفقة الدولة بالمحلة ..شاهد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:20 م
نقل سيدة مصابة بالسمنه
نقل سيدة مصابة بالسمنه بالمحلة لعلاجها
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احمد علي
أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، توجيهاته بسرعة علاج يسرية عطية الحماقي المقيمة بمركز المحلة، بمحافظة الغربية التي تعاني من مرض السمنة المفرطة، ويبلغ وزنها 270 كيلو.

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يأتي ذلك استجابة لمناشدتها  للتدخل لعلاجها عبر موقع التواصل الإجتماعي فس بوك حيث وجهت الوزيرة بنقلها إلى مستشفى دار الشفا بمحافظة القاهرة لسرعة تلقي العلاج اللازم، في إطار توجيهات القيادة السياسية بحصول كل مواطن على حقه في العلاج وتقديم أفضل خدمة طبية على نفقة الدولة.

وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه جار نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى دار الشفاء بمحافظة القاهرة، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة تتابع تطورات الحالة الصحية للسيدة يسرية عطية الحماقي عن كثب وما يتم تقدميه لها من خدمات طبية، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه سيتم تقديم الخدمات العلاجية كافة، وإجراء الفحوصات الطبية العلاجية، للتأكد من السلامه الصحية للمواطن، قبل إجراء أي تدخل جراحي بمعرفه أطباء مستشفى دار الشفاء، خلال الأيام المقبلة
وزنها 270 كيلو.. نقل مصابة بالسمنة لعلاجها على نفقة الدولة بالمحلة ..شاهد
وزنها 270 كيلو.. نقل مصابة بالسمنة لعلاجها على نفقة الدولة بالمحلة ..شاهد
وزنها 270 كيلو.. نقل مصابة بالسمنة لعلاجها على نفقة الدولة بالمحلة ..شاهد
وزنها 270 كيلو.. نقل مصابة بالسمنة لعلاجها على نفقة الدولة بالمحلة ..شاهد
وزنها 270 كيلو.. نقل مصابة بالسمنة لعلاجها على نفقة الدولة بالمحلة ..شاهد
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