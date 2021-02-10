وزنها 270 كيلو.. نقل مصابة بالسمنة لعلاجها على نفقة الدولة بالمحلة ..شاهد

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، توجيهاته بسرعة علاج يسرية عطية الحماقي المقيمة بمركز المحلة، بمحافظة الغربية التي تعاني من مرض السمنة المفرطة، ويبلغ وزنها 270 كيلو.





اقرأ أيضا:





يأتي ذلك استجابة لمناشدتها للتدخل لعلاجها عبر موقع التواصل الإجتماعي فس بوك حيث وجهت الوزيرة بنقلها إلى مستشفى دار الشفا بمحافظة القاهرة لسرعة تلقي العلاج اللازم، في إطار توجيهات القيادة السياسية بحصول كل مواطن على حقه في العلاج وتقديم أفضل خدمة طبية على نفقة الدولة.





وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه جار نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى دار الشفاء بمحافظة القاهرة، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة تتابع تطورات الحالة الصحية للسيدة يسرية عطية الحماقي عن كثب وما يتم تقدميه لها من خدمات طبية، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.



