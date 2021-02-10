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محافظات

عمرها 52 عاما.. شفاء سيدة عقب احتجازها 70 يوما بحميات أشمون في المنوفية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:08 م
شفاء سيدة عقب احتجازها
شفاء سيدة عقب احتجازها 70 يوما بحميات اشمون في المنوفية
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مروة فاضل
عقب احتجازها 70 يوما بمستشفي حميات اشمون بمحافظة المنوفية، تماثلت سيدة تبلغ من العمر 52 عاما للشفاء عقب إصابتها بفيروس كورونا.

وقام الدكتور فيصل محمود جودة ، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بالاطمئنان على حالة المريضة.

يذكر أن المستشفى فيها 4 حالات من كبار السن تم الاطمئنان عليهم طوال فترة وجودهم بالمستشفي ، وتم حجزهم بالمستشفى مدد تراوحت مابين 70 ،66،52 يوم نظرا لأن حالتهم الصحيه استوجبت المتابعه المستمرة مع الدعم النفسي من الفريق الطبي المعالج طوال فترة العلاج حتي يتم تهيئة الحالة النفسية لطول المدة .

واطمئن وكيل الوزارة علي الحالة الصحية للمرضي ونسبة الاكسجين وتماثلهم  للشفاء الكامل بعد خضوعهم للعلاج ببروتوكول وزارة الصحة طول فترة للاصابة.

واكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ان الحالات بالمستشفيات مطمئنه وجاري خروج بعض الحالات بعد تماثلها للشفاء.

وقدم الشكر لجميع العاملين من الاطقم الطبية والإداريين بالمستشفى علي الجهد المبذول في تقديم خدمة طبية وهو ما اشاد به جميع اهالي اشمون .

كما وجه الشكر أيضًا لكافة الفرق الطبية للجيش الأبيض بالمنوفية الذين اثبتوا قدرتهم على مواجهة أي صعاب خلال جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أن «مصر تشهد ثورة في الخدمات الصحية والقطاع الطبي».
عمرها 52 عاما.. شفاء سيدة عقب احتجازها 70 يوما بحميات أشمون في المنوفية
عمرها 52 عاما.. شفاء سيدة عقب احتجازها 70 يوما بحميات أشمون في المنوفية
عمرها 52 عاما.. شفاء سيدة عقب احتجازها 70 يوما بحميات أشمون في المنوفية
عمرها 52 عاما.. شفاء سيدة عقب احتجازها 70 يوما بحميات أشمون في المنوفية
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