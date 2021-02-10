احتجاجات في إسرائيل وتجدد الاشتباكات بين اليهود المتشددين والشرطة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء أنها أوقفت أربعة أشخاص في أعقاب تجدد الاشتباكات بينها وبين يهود متشددين خرجوا للاحتجاج على القيود التي فرضتها السلطات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





واندلعت الاشتباكات في القدس بين الجانبين بعد تجمع يهود متشددين بينهم العشرات لا يضعون الكمامات الواقية.





وأكد بيان الشرطة الإسرائيلية أن "مئات المحتجين أشعلوا النيران وألقوا الحجارة وغيرها من الأدوات باتجاه عناصر الشرطة"، مشيرا إلى توقيف أربعة أشخاص.





وأفرجت الشرطة عن المشتبه بهم بحسب ما أكد متحدث باسمها.





وبدأت إسرائيل الأحد بالخروج التدريجي من الإغلاق الشامل الثالث الذي كانت قد بدأته أواخر ديسمبر الماضي.





وتصنف إسرائيل المناطق تبعا لألوان إشارة المرور وتقع أحياء اليهود المتشددين في مناطق مصنفة "حمراء".





وفقا للمرحلة الأولى من الخطة المعلنة، سيتم غدًا الخميس إعادة فتح رياض الأطفال والصفوف الابتدائية حتى الرابع، في المناطق المصنفة خضراء وبرتقالي.