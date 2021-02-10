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فن

عرض فيلم سعاد في بانوراما مهرجان برلين

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:56 م
فيلم سعاد
فيلم سعاد
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سعيد فراج
بعد أن كان ضمن اختيارات مهرجان كان الرسمية في عام ٢٠٢٠، يعرض فيلم «سعاد» عرض أول، ضمن فعاليات مهرجان برلين هذا العام بقسم البانوراما.

وسعاد من إخراج آيتن أمين وكتابة السيناريست محمود عزت، ومن انتاج فيفيد ريل و فيج ليف ستوديوز و نوماديس و فيلم كلينيك.

وشارك في انتاج الفيلم كل من سامح عواض و مارك  لطفي و درة أبوشوشة و محمد حفظي ، كما شارك في الانتاج  آيتن امين و الألماني فين فيندرز .

الفيلم من بطولة بسنت احمد و بسملة الغايش و تدور احداث الفيلم  بين الدلتا و الاسكندرية  و  الفيلم يطرح اسئلة حول اثر العالم الافتراضي علي العلاقات الانسانية و العاطفية .
عرض فيلم سعاد في بانوراما مهرجان برلين
عرض فيلم سعاد في بانوراما مهرجان برلين
عرض فيلم سعاد في بانوراما مهرجان برلين
عرض فيلم سعاد في بانوراما مهرجان برلين
عرض فيلم سعاد في بانوراما مهرجان برلين
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