برلماني: فتح معبر رفح للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينين

أشاد النائب، أحمد حجازى عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بموقف مصر الكنانة قيادة وشعبًا، والتى تقف بجانب الشعب الفلسطينى وقضاياه العادلة منذ اللحظة الأولى، لافتًا إلى أن مصر اعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومى مصرى، وأولتها كل الرعاية والإهتمام ، وقدمت عبر تاريخها الممتد التضحيات الجسام من أجلها.





وعن توجيه الرئيس السيسي بفتح معبر رفع، أوضح" حجازي" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن هذا التوجيه بمثابة دليل قاطع علي حرص القيادة السياسية على التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينين، و إزالة الغمة عن مواطني غزة ، علاوة على ظهور شعار الوحدة و التقارب، مؤكدًا على أن الرئيس السيسي لديه هذا الحث الهام فى تجميع العرب علي القوة ، التوحد ، والتقارب، لإعطاء المنطقة العربية القيمة اللازمة لحمايتها من طمع الطامعين، معقبًا:" ليس بجديد علي القيادة السياسية التدخل في جميع القضايا العالقة، والتي تخص الشأن العربي خاصة القضية الفلسطينية، والتي تعد المشكلة الكبري والتي عاني منها الوطن العربي برمته على مدار سنوات طويلة.





وأكد عضو لجنة الشئون العربية على أن مصر بمثابة رمز الريادة والسيادة والوعي في كل المجالات الإنسانية والبشرية علي مستوي العالم العربي، لافتًا إلي أن جمع هذه الفصائل ووضعها على طاولة القاهرة تحت رعاية الرئيس السيسي سيجعلنا سنصل إلى حل عادل لهذه القضية.





جاء ذلك بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح منفذ رفح ودعم مواطني قطاع غزة.





وقدمت الفصائل الفلسطينية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ورعايته للحوار الوطني الفلسطيني.





وانتهت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة.





وبدأت الفصائل الفلسطينية، الاثنين الماضى، اجتماعات الحوار الوطني بالقاهرة، برعاية مصرية وذلك بمشاركة 15 فصيلا وقوى وطنية وشخصيات مستقلة.





وقدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، مؤكدين حرصهم على تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية.





وتم خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني وإجراءات عقد الانتخابات العامة الفلسطينية.





واستمرت اجتماعات الفصائل الفلسطينية بمصر حتى اليوم 9 / 2 / 2021، والتي جرت في أجواء إيجابية وعزم وتصميم على الخروج بنتائج تحقيق طموح الشعب الفلسطيني.