"طول ما أنا عالكرسي أدوس على رقبة التخين".. عقاب تأديبي لمسئول سابق بـ"التضامن"

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ،مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء سابقًا بغرامة تعادل عشرة أيام من أجره الوظيفي وخصمت أجر 10 أيام من راتب "ع.ج" كبير أخصائيين بمديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء" وذلك لما نُسب إليهما بالتعدي بالقول علي بعضهما البعض.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول تعدي علي الثاني بالقول، فيما تحدث الثاني مع الأول بأسلوب غير لائق حال كون الأول هو رئيسه الأعلى في مكالمة هاتفية.





وثبت من التحقيقات تعدي الأول علي الثاني بالقول وتحدث الثاني مع الأول بأسلوب غير لائق، وأقر المحال الثاني (الشاكي) أنه صدر قرار بنقله من مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء الي مكتب التأهيل الاجتماعي برفح بالعريش ، فذهب الي مكتب المدير العام (المحال الأول) لتوقيع خط السير منه فرفض قائلًا (طول ما أنا على الكرسي ده دي عزبة أبويا وأدوس علي رقبتك ورقبة التخين) واستطرد المحال أنه لا توجد خلافات سابقة بينه وبين المشكو في حقه، وقرر الشهود شهادة مطابقة لهذا الحديث .





وبسؤال المُحال الأول وبمواجهته بما هو منسوب اليه ، أنكر ما نسب اليه وقرر بأنه لم يقل للشاكي سوي جملة (دي عزبتي) ردًا علي ما قاله الشاكي له تليفونيًا (دي موش عزبتك ولا عزبة أبوك علشان تنقلني وقت ما أنت عاوز).





وثبت لدي المحكمة ، قيام كلًا منهما بتبادل التعدي بالألفاظ غير اللائقة وهو الامر الذي يخل بكرامة الوظيفة التي يشغلها كل منهما ويهدم اسس التوقير والاحترام الواجب بينهما، فحادا عن جادة الصواب بهذا المسلك المعيب فكان وجوب مجازاتهما عن هذا المسلك في يقين المحكمة حتمًا مقضيًا.