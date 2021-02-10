بإطلالة رياضية جريئة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها على إنستجرام

شاركت الفنانة نسرين طافش ، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.





وظهرت نسرين طافش ، بمكياج جذاب حيث اعتمدت على اللون البني كأيشادو للعيون ليبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاة باللون البني الذى يتناسب مع ظهورها





وتألقت نسرين طافش ، ببنطال رياضي باللون الأبيض الذى يبرز عن جمالها، ومرتديع معه توب رياضي باللون الأرونج، وهاف ستومك ليبرز عن رشاقتها، وانتعلت حذاء رياضي باللون الفضي.





كما اختارت ان تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها ليتناسب مع ظهورها الجذاب.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة مع اساور لليد باللون الأسود.



