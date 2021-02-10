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أخبار البلد

وزيرا الطيران والشباب: نجاح مصر في تنظيم كأس العالم لليد أصبح نموذجا للعالم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:27 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والوفد المرافق لهما بمقر وزارة الطيران المدنى بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران  ولفيف من قيادات وزاره الطيران المدني ورؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، يأتي في ضوء التنسيق الفعال والتناغم بين الوزارات والمؤسسات الحكومية لتحقيق التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة.

وفي بداية اللقاء وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على رؤيته الكبيرة في إقامة بطولة  العالم لليد وحرصه على خروجها بأفضل مستوى في كافة جوانبها، مؤكدًا أن النموذج المصري لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 أثبت كفاءة وفاعلية عالية خلال أكبر تحدى واجهته دول العالم منذ جائحة فيروس كورونا .

وأشاد صبحي بالدور الوطني لوزارة الطيران ورعايتها للحدث من خلال شركة مصر للطيران بالاشتراك مع الاتحادين المصري والدولي لكرة  اليد، لافتًا لدور كافة الوزارات والجهات المعنية التي ساهمت بجهود مشتركة في إنجاح البطولة .

وأشار إلى  أن  كافة الإجراءات التي تم تطبيقها في كافة مراحل البطولة أصبحت نموذجا لدول العالم في استضافتها للأحداث الرياضية في ظل جائحة كورونا مؤكدًا أن التحدي الكبير أمام العالم كان يتمثل في إقامة البطولة في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث كان هناك ترقب عالمي حول مدي نجاحها  مثمنًا بذلك دور مصر في تنظيم ذلك الحدث على أعلى مستوى مما أبهر العالم ونالت مصر إشادات دولية من قبل مسئولين في الاتحادات الرياضية بأمريكا وأوروبا وأفريقيا والذين أرسلوا خطابات شكر معربين عن فخرهم بتنظيم مصر لتلك البطولة .

كما أعرب الطيار محمد منار وزير الطيران عن سعادته بنجاح الدولة المصرية فى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد فى ظل توجيهات القيادية السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح البطولة مما أثبت قدرة مصر على استضافة وتنظيم  مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية فى ظل إلغاء عدد من البطولات الرياضية الأخري في عدد من البلاد بسبب جائحه فيروس كورونا.

وأضاف وزير الطيران أن الدولة المصرية استطاعت أن تفوز بتحدى تنظيم كأس العالم لليد من خلال تضافر جهود مؤسسات الدولة والذى يعد إنجازا تاريخيا كبيرا .

كما أعرب وزير الطيران عن سعادته  بالتنسيق الدائم والمستمر بين وزارتى الشباب والرياضة والطيران المدنى خلال استضافة مصر للبطولات والأحداث الرياضية الهامة متطلعا لمزيد من التعاون بين الوزارتين ، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها التابعة تسعي إلي تقديم كافة أشكال الدعم خلال استضافة جمهورية مصر العربية للبطولات الدولية المقبلة.

ومن جانبه حرص الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد على تقديم الشكر إلى الحكومة المصرية على الدعم الكبير الذى قدمته كافة الوزارات والهيئات المعنية بالحدث ومنها وزارتي الطيران المدني والشباب والرياضة على  تقديم كافة التسهيلات للبطولة و الذى أشاد بها العالم فى ظل تداعيات كورونا  وخروجها إلى بر الأمان كما أشادت اللجنة الأولمبية الدولية  بحسن تنظيم البطولة من خلال إرسال خطاب شكر إلى الحكومة المصرية.

وأشار إلى أن نجاح البطولة وتنظيمها بهذا الشكل الرائع أكد على ثقة جميع الاتحادات الرياضية الدولية فى قدرات  جمهورية مصر العربية على استضافة مثل هذه البطولات والأحداث الرياضية الكبرى كما أهدى الدكتور حسن مصطفي ، الطيار محمد منار وزير الطيران درع الرياضة تقديرًا لجهود وزارة الطيران خلال تنظيم البطولة.  

وخلال اللقاء تم مناقشة الاستعدادات الخاصة لإستضافة مصر العديد من البطولات الاقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة وبخاصة بطولتى العالم للرماية والتى ستنطلق فعاليتها خلال الفترة من ٢٢ فبراير الجارى حتى ٥ مارس بمشاركة أكثر من ٤٠٠ رامى ورامية يمثلون ٣٥ دولة و كذا بطولة كأس العالم للجمباز الفنى رجال وسيدات والمقرر لها فى يونيو المقبل، بالإضافة إلى بطولتى أفريقيا للأوبتمس فى سبتمبر القادم و بطولة كأس العالم للكايت سيرف نوفمبر القادم.

وفى نهاية اللقاء أعلن  وزير الشباب والرياضة عن استضافة مصر لبطولة  الخماسي الحديث للكبار شهر يونيه القادم بعد الاتفاق مع Klaus Schormann رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، بالتزامن مع استضافة مصر لبطولتي العالم للخماسي للشباب والناشئين التي تقام في شهر يوليو القادم .

وزيرا الطيران والشباب: نجاح مصر في تنظيم كأس العالم لليد أصبح نموذجا للعالم
وزيرا الطيران والشباب: نجاح مصر في تنظيم كأس العالم لليد أصبح نموذجا للعالم
وزيرا الطيران والشباب: نجاح مصر في تنظيم كأس العالم لليد أصبح نموذجا للعالم
وزيرا الطيران والشباب: نجاح مصر في تنظيم كأس العالم لليد أصبح نموذجا للعالم
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