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العربي للدراسات السياسية: العلاقات بين مصر والعراق تشهد مرحلة مهمة فى عهد الرئيس السيسي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:48 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك علاقات مهمة جدا بين العراق ومصر فى عهد الرئيس السيسي ، مشيرا إلى أنه يدعم تلك العلاقة سواء من الناحية السياسية أو الإقتصادية.

وأضاف "إسماعيل" ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تلك الجهود والعاقات توجت اللقاء الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، موضحا أنه فى حديث الرئيس اليسيس بما يتعلق بالاجتماع تحدث عن وحدة وسلامة العراق وضرورة أن تكون أحد الدعامات العربية.

وتابع: "مصر تدعم العراق سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية"، لافتا إلى أنها تحرص على حفظ وسلامة الأراضى العراقية.

وأكد أن بغداد أحد ركائز الأمن القومى العربي المتين عبر التاريخ، متابعا أن التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق جميعها أمور تصب فى مصلحة تدعيم العلاقات العربية.
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