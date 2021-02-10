طالب بمركز طبي في عزبة الهجانة.. نائب مدينة نصر يبحث مع محافظ القاهرة مشكلات الدائرة

استعرض النائب محمد السلاب، أبرز مشكلات مدينة نصر مع محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، في اجتماع جمع المحافظ مع أعضاء مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء.





وطالب النائب محمد السلاب أثناء الاجتماع بضرورة وضع حلول جذرية لكافة المشكلات العاجلة بمناطق مدينة نصر المختلفة خاصة مناطق عزبة الهجانة وعزبة العرب، وأن يكون التحرك بشكل فوري يصاحب عملية التطوير الشاملة التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة لتطوير هذه المناطق الهامة ذات الكثافة السكانية العالية في العاصمة.





وطالب النائب بالإسراع في إنشاء مركز طبي في عزبة الهجانة وآخر في عزبة العرب حيث أن هذه المناطق يسكنها أكثر من 3 ملايين مواطن يحتاجون إلى مراكز طبية قريبة لخدمة احتياجاتهم الصحية.





كما طالب النائب بالإسراع في إنشاء مدرسة للإعدادية بنات في عزبة الهجانة وتطوير مدرسة صلاح الدين والمعتز وإنشاء سور حول حرم المدرستين.





وأثار النائب قضية سوق 42، ووعد المحافظ أنه لن يضار بائع واحد ولن يتم إزالة أي فروشات قبل أن توفر المحافظة بديلا حضاريا لهذا السوق.





وذكر النائب قضية عمارات الماظة التي صدر لها قرار إزالة لصعوبة الترميم، وقد تعهد المحافظ بأن يتم تعويضهم بمساكن لائقة قبل البدء في عملية الهدم، خاصة أن هناك تخوف من سكان هذه العمارات لأنهم قد شروا هذه الشقق من الباطن وليسوا بالسكان الأصليين لكنهم هم المنتفعين الحقيقيين بها.





كما طالب النائب بوضع حد لمشكلات المشاة في مدينة نصر خاصة بعد الانتهاء من توسعة وتطوير الطرق والمحاور الرئيسية بمناطق شرق القاهرة ومصر الجديدة، وضرورة إنشاء عدة كباري مشاه في التقاطعات الهامة للمشاه، خاصة في شارع السكة الحديد وشارع الميثاق.





وطالب أيضًا، بضرورة الإسراع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في عزبة العرب في أسرع وقت ممكن، والانتهاء من كافة هذه المشكلات الملحة على وجه السرعة.