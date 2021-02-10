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تعليم

آخر أيام الامتحانات.. تجارة القاهرة تكشف عن موعد بدء التيرم الثاني ونظام الحضور

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:00 م
تجارة القاهرة
تجارة القاهرة
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أحمد الشاهد

كشف الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة عن موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالكلية .

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من يوم 27 من شهر مارس القادم .

وأضاف "شحاتة" أنه من المقرر الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول في نفس اليوم ، حيث يتم البدء في الفصل الدراسي الثاني مباشرة بعد الانتهاء من الامتحانات ، لتوفير الوقت على الطالب .

وأشار إلى أن نظام الحضور بالفصل الدراسي الثاني من المقرر أن تكون ، بنفس طريقة الحضور بالفصل الدراسي الأول .

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حيث تجمع بين التعليم الحضوري في مقر الكلية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، وتقسيم الطلاب على مجموعات وتحديد أيام لكل مجموعة ، كما أنه سيكون هناك جزء "أونلاين" من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية .

وأكد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة على استعداد الكلية لأي سيناريوهات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة ، وانتظار أي قرارات جديدة من الجامعة بهذا الشأن .
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