آخر أيام الامتحانات.. تجارة القاهرة تكشف عن موعد بدء التيرم الثاني ونظام الحضور





كشف الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة عن موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالكلية .





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من يوم 27 من شهر مارس القادم .





وأضاف "شحاتة" أنه من المقرر الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول في نفس اليوم ، حيث يتم البدء في الفصل الدراسي الثاني مباشرة بعد الانتهاء من الامتحانات ، لتوفير الوقت على الطالب .





وأشار إلى أن نظام الحضور بالفصل الدراسي الثاني من المقرر أن تكون ، بنفس طريقة الحضور بالفصل الدراسي الأول .





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حيث تجمع بين التعليم الحضوري في مقر الكلية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، وتقسيم الطلاب على مجموعات وتحديد أيام لكل مجموعة ، كما أنه سيكون هناك جزء "أونلاين" من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية .





وأكد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة على استعداد الكلية لأي سيناريوهات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة ، وانتظار أي قرارات جديدة من الجامعة بهذا الشأن .