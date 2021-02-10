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تعليم

اتحاد طلاب جامعة القاهرة يكشف عن خطط الأنشطة الطلابية في الفصل الدراسي الثاني

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:13 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد
قال مؤمن أشرف، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن هناك العديد من الخطط الموضوعة من قبل اتحاد الطلاب بالجامعة بشأن الأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح مؤمن أشرف في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه في حال استقرار الأوضاع الصحية، وبناء على توجيهات مجلس الجامعة سيتم عودة الأنشطة الحضورية مرة أخرى مثل الجوالة والأنشطة الرياضية الأخرى المتعارف عليها.

وأضاف أن الاتحاد وضع خطة بديلة "أونلاين" سيتم من خلالها طرح العديد من الأنشطة الالكترونية بكافة اللجان من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بكل كلية.

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ونوه رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة إلى أنه سيتم البدء في طرح العديد من الأنشطة في مختلف المجالات خلال الفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول .

وتابع، أن الجامعة تسعى للاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة ، من خلال طرح الدورات التدريبية للطلاب ، والمسابقات في مختلف المجالات.
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