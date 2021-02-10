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توك شو

عاصفة ثلجية تضرب شمال أوروبا.. شاهد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:04 م
ثلج
ثلج
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شيرين عادل
عرضت فضائية "يورو نيوز" مقطع فيديو يرصد اجتياح عاصفة ثلجية وطقس متجمد لبعض المناطق فى هولندا الواقعة بشمال أوروبا.


وأوضحت "يورو نيوز" في تقريرها المصور أن الثلوج غطت القوارب في مرسى في مونيكندام، شمال أمستردام، على بحيرة ماركرمير، مشيرة إلى أن أجزاء من وسط وشمال أوروبا وكذلك بريطانيا تعرضت لطقس بارد منذ عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع استمرار درجات الحرارة دون الصفر لأكثر من أسبوع.


وتعد عاصفة "دارسي" هي أقوى عاصفة ثلجية تجتاح هولندا منذ 10 أعوام، وتم تسجيل أدنى درجة حرارة في هولندا منذ ثماني سنوات في أقصى شرق مقاطعة جيلديرلاند ليلة الاثنين الماضي، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى سالب 15.4 درجة مئوية (-59.72 درجة فهرنهايت).
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