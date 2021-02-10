عاصفة ثلجية تضرب شمال أوروبا.. شاهد

عرضت فضائية "يورو نيوز" مقطع فيديو يرصد اجتياح عاصفة ثلجية وطقس متجمد لبعض المناطق فى هولندا الواقعة بشمال أوروبا.









وأوضحت "يورو نيوز" في تقريرها المصور أن الثلوج غطت القوارب في مرسى في مونيكندام، شمال أمستردام، على بحيرة ماركرمير، مشيرة إلى أن أجزاء من وسط وشمال أوروبا وكذلك بريطانيا تعرضت لطقس بارد منذ عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع استمرار درجات الحرارة دون الصفر لأكثر من أسبوع.







