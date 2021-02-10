قطع المياه عن 21 منطقة رئيسية بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بـ القاهرة عن قطع المياه، عن 21 منطقة صباح السبت المقبل.





وأكدت الشركة أن الانقطاع سيكون بدءًا من العاشرة صباحا، ولمدة 12 ساعة، بسبب توسعات الطريق الدائري في القاهرة





وذكرت الشركة ان المناطق التي ستقطع عنها المياه هي: «الريان، وعرب الجرعان، ومساكن الأهالي خلف سبيكو، ومساكن النيل بجميع حروفها، وصف ضباط، وأملاك 2، وتقسيم مكة، والقاهرة 2، والقاهرة د، والقاهرة ج، وإسكندرية 1، والدلتا 1، والبركة، وكفر أبو صير، وسيجال، والبركة الشرقية والغربية، والأمن المركزي، والمؤسسة العقابية، وأحواض الطويل، وداود وحسان».





وناشدت شركة مياه الشرب، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكّدة أنَّها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى التواصل على الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.