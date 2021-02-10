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تعليم

جامعة حلوان: ندعم الأبحاث لرفع مكانتنا في التصنيف الدولي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:21 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية و ورش العمل التي تعمل على تطوير مهارات الباحثين ودعم الأبحاث العلمية بجامعة حلوان ،تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و إشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمي ومستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان. وصرح الدكتور محمد القصاص مدير مركز وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، بأن المركز قد قام بتنظيم 39 ورشة تدريبية حتى الان ، وأن هذه الورش والدورات الافتراضية التي تنفذها الوحدة تساهم في دعم منظومة البحث العلمي، بما يعمل على رفع التصنيف الدولي لجامعة حلوان وتطوير منظومة البحث العلمي وتنمية مهارات الباحثين. وتٱتي هذه الورش انطلاقا من حرص جامعة حلوان على رفع الوعي بالبحث العلمي وأهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي، والعملي وتحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي لتوفر مخرجاته حلولًا للمشاكل التي يواجهها المجتمع. جدير بالذكر انه قد نظم نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان ندوة أون لاين بعنوان المنصات الرقمية ودورها فى دعم ريادة الأعمال الاجتماعية بالتطبيق على منصة BEVOL الدولية ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. 

وتحت إشراف الدكتورة ايمان أبو طالب مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة حلوان ، وتنسيق الدكتور وليد شعبان مصطفى رمضان خبير التدريب والتأهيل للمشروعات بنادي ريادة الأعمال، ومنسق التعاون بين منصة بيفول الدولية والنادي، قدم الندوة الدكتور بشار حراكي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة BEVOL الدولية وهي أول منصة تواصل اجتماعي دولية تخصصية تعمل على نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وأداء المسئولية المجتمعية.
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