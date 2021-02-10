جامعة حلوان: ندعم الأبحاث لرفع مكانتنا في التصنيف الدولي

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وتحت إشراف الدكتورة ايمان أبو طالب مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة حلوان ، وتنسيق الدكتور وليد شعبان مصطفى رمضان خبير التدريب والتأهيل للمشروعات بنادي ريادة الأعمال، ومنسق التعاون بين منصة بيفول الدولية والنادي، قدم الندوة الدكتور بشار حراكي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة BEVOL الدولية وهي أول منصة تواصل اجتماعي دولية تخصصية تعمل على نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وأداء المسئولية المجتمعية.