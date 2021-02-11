ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

امتحانات حضورية وإجراءات احترازية مشددة.. اقتصاد القاهرة تكشف عن تفاصيل امتحانات طلاب الدراسات العليا

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:00 ص
طلاب جامعات - صورة
طلاب جامعات - صورة أرشيفية
Advertisements
أحمد الشاهد
أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، أن امتحانات مرحلة الدراسات العليا ، ستعقد بداية من يوم السبت الموافق 20 من فبراير الجاري.


وأوضح "السعيد" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إجراء الامتحانات حضوريا في مقر الكلية وبالطريقة العادية امتحان تحريري ورقي.


وأشار "السعيد" إلى أنه سيتم التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، ومنع دخول أي طالب بدون ارتداء الكمامة.


اقرأ أيضا :


وأضاف أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ، وقياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية ، ودخولهم من بوابات التعقيم الالكتروني ، وتقسيمهم على مجموعات داخل لجان الامتحانات مراعاة للتباعد الاجتماعي.


ولفت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن نوعية أسئلة الامتحان ستكون طبقا لما يقرره الأستاذ سواء أسئلة اختيار من متعدد أو مقالية كما أنه سيتم الإعلان عن جداول الامتحانات آخر الأسبوع الحالي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عميد اقتصاد القاهرة : الانتهاء من امتحانات الميد تيرم الأسبوع الجاري

عميد اقتصاد القاهرة: امتحانات الفصل الدراسي الأول فى الأسبوع الثالث من يناير

دار علوم القاهرة: إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا لقرارات مجلس الجامعة

تخصيص غرف للعزل وفرق طبية للتعامل مع المشتبه بإصابتهم وتشديدات على الإجراءات الاحترازية.. كيف استعدت جامعة القاهرة للتعامل مع حالات الاشتباه بكورونا

عميد سياسة واقتصاد القاهرة: طريقة جديدة لتقديم رسائل الماجستير والدكتوراه بسبب كورونا

عميد هندسة القاهرة: إعداد جداول مبدئية للامتحانات.. وإجراؤها حضوريا

ترشيحاتنا

ممكن أقدم بلاغ.. رد فعل رامي رضوان بعد التطاول عليه

8 موافقات مهمة خلال اجتماع الحكومة اليوم.. تعرف عليها

يؤمن بالتعدد.. مفاجأة صادمة من لاعب كمال الأجسام الذي تزوج دمية

مرض غامض يهدد العالم بعد كورونا .. تفاصيل

رغم تسجيله للمباراة الثالثة.. مصطفى محمد يودع مع جالاتا سراي كأس تركيا من ربع النهائي

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الليمون والكركم قبل النوم؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذة ومغذية.. طريقة عمل أم علي بالجلاش

فستان فوق الركبة.. زينة تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها من حفل عيد ميلادها

الورد ممنوع للأكيلة.. أفكار هدايا عيد الحب لمحبي الطعام