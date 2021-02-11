امتحانات حضورية وإجراءات احترازية مشددة.. اقتصاد القاهرة تكشف عن تفاصيل امتحانات طلاب الدراسات العليا

أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، أن امتحانات مرحلة الدراسات العليا ، ستعقد بداية من يوم السبت الموافق 20 من فبراير الجاري.









وأوضح "السعيد" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إجراء الامتحانات حضوريا في مقر الكلية وبالطريقة العادية امتحان تحريري ورقي.









وأشار "السعيد" إلى أنه سيتم التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، ومنع دخول أي طالب بدون ارتداء الكمامة.









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وأضاف أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ، وقياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية ، ودخولهم من بوابات التعقيم الالكتروني ، وتقسيمهم على مجموعات داخل لجان الامتحانات مراعاة للتباعد الاجتماعي.









ولفت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن نوعية أسئلة الامتحان ستكون طبقا لما يقرره الأستاذ سواء أسئلة اختيار من متعدد أو مقالية كما أنه سيتم الإعلان عن جداول الامتحانات آخر الأسبوع الحالي.