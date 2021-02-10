نشرة أخبار العالم.. الكويت تفرض شرطا جديدا على القادمين إليها.. واحتراق طائرة بعد استهداف الحوثيين مطار أبها في السعودية

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:





كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني في الكويت سعد العتيبي، عن اجتماعات مكثفة مع الأجهزة المعنية لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الحجر المؤسسي لدى الفنادق المحلية على جميع القادمين إلى البلاد لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة، وذلك اعتبارًا من 21 فبراير الجاري، من خلال التسجيل في منصة كويت مسافر على أن تستكمل مدة الحجر المقررة (7 أيام أخرى) في المنزل.





بعد إعلانها عن "كوفيد طويل الأمد"، هدأت منظمة الصحة العالمية مخاوف العالم من الوباء، بإعلانها عن انخفاض لعدد الحالات الجديدة المصابة Covid-19 ، والمبلغ عنها في جميع أنحاء العالم للأسبوع الرابع على التوالي ، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، وفق ما ذكرت سي إن إن.





في رسالة تأييد، بعث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بخطاب عبر فيه عن التزام حكومة واشنطن بدعم الحكومة المدنية في السودان، وفق ماذكرت صحيفة سودان تريبيون .





أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، تعيين الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، مستشارا دبلوماسيا لرئيس الإمارات.





لا يزال ضحايا فيروس كورونا يزدادون حول العالم، حيث وصلت الوفيات جراء "كوفيد-19"، إلى أكثر من مليونين و340 ألف حالة وفاة.





أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن وقوع اعتداء إرهابي جبان من الحوثيين استهدف مطار أبها الدولي. ووفقا لشبكة "العربية"، قال التحالف العربي إن الاعتداء الحوثي الجبان أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق ولكن تمت السيطرة عليه.





صوت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية أمس الثلاثاء لصالح دستورية محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على اقتحام الكونجرس يوم 6 يناير أثناء جلسة التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية.



