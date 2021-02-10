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توك شو

شهيرة عن حفيدها عمر: أنا اللي وقفت في ضهره رغم إحباط والديه

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:10 م
الفنانة شهيرة
الفنانة شهيرة
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فرح علاء الخولي
قالت الفنانة شهيرة، إنها تدعم حفيدها عمر رياض في التمثيل، مردفة إلى أنها اكتشفت موهبته وحبه للتمثيل من وهو طفل، معقبة: "مكنتش متخيلة انه هياخد موضوع التمثيل بالجدية ديه، وانه واخد الموضوع بجد".

وتابعت الفنانة شهيرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، انه العمر عندما اصبح عمر في سن يستطيع ان يتخذ فيه قرارات قام بالفعل بالتطوير من مهاراته ودخول تجربة فنية ليدخل هذا الوسط مثله مثل عائلته الفنية البحتة، فبدوره فجده من امه هو الراحل محمود ياسين وجدته الفنانة شهيرة، وامه رانيا محمود ياسين وابيه الفنان محمد رياض، فهي جينات، مردفة: "هو محاط بالفن في دمه".

واضافت انه "غصب عنه هيطلع بيحب الفن، لان اتربى عليه وكبر في وسط فني، فهو مش ظلم ليه"، مؤكدا عمر محمد رياض على ان جدته الفنانة شهيرة كانت من اكثر الاشخاص المشجعين له للعمل في مجال الفن، برغم من ان والدته الفنانة رانيا محمود ياسين كان التمثيل عكس رغبتها فهي ترى ان التمثيل موهبة وهواية ولكن الاهم ان يكون لديه مهنة أو عمل أساسي بعيدا عن الفن.

واشارت شهيرة: "انا اللي بشجعه وواقفة في ضهره، لما باباه ومامته حاولوا يحبطوه، برغم صعوبة المهنة انا بشجعه"، مؤكدة: "انا بحبه زيادة فنفسي يحقق اللي نفسي فيه ويوصل للهدف اللي حاسس نفسه فيه، وملوش علاقة ان عليته كلها فنانين".
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