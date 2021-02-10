اغتيال لقمان سليم.. تعرف على تطورات التحقيقات في لبنان

كشف موقع "لبنان 24"، اليوم الأربعاء، عن تطورات التحقيق في قضية اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم.





وقال الموقع اللبناني، إنه في اطار متابعة قضية اغتيال سليم، تواصل مخابرات الجيش العمل بوتيرةٍ ناشطة لجمع المعلومات المتصلة بالقضية، حيث زار وفد من ضباط فرع أمن الضاحية في مديرية المخابرات منزل سليم العائلي في منطقة الغبيري.





وأضاف أن الوفد الأمني أجرى جولة تفقدية مع شقيقة لقمان سليم ومحامي العائلة في حديقة المنزل.





وأشار إلى أن "الوفد الأمني إطلع من العائلة على التحضيرات للقاء الذي سيحدث غدًا في بيت العائلة في ذكرى مرور أسبوع على اغتيال سليم".





وكانت السلطات الأمنية في لبنان، عثرت في 4 فبراير، على الناشط لقمان سليم مقتولًا برصاصتين في رأسه داخل سيارته بين العدوسية وتفاحتا بمنطقة قريبة من الأوتوستراد في محافظة النبطية جنوبي البلاد.





وجاء ذلك الاغتيال بعد ساعات من خبر اختفاءه حيث كان عائدًا من نيحا الجنوبية إلى منزله إلا أنه فُقد الاتصال به، ليتهم عدد من النواب بعدها، حزب الله بمقتله.





ولطالما كان لقمان سليم منتقدًا لحزب الله وسلاحه، حيث كان يرى أن أجنداته خارجية، ويقدم مصلحة إيران على لبنان.