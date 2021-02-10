مدرس بآداب قنا يحصد المركز الأول بجائزة الشارقة للإبداع العربى

فاز الدكتور محمود سليم علي، ابن مركز فرشوط بقنا، مدرس الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي، بالمركز الأول لجائزة الشارقة للإبداع العربي" الدورة الرابعة والعشرين" في مجال النقد عن دراسته "تحولات النص الشعري من التراث إلى ما بعد الحداثة تنظيرًا وتطبيقا".





وقال الدكتور محمود سليم، إن مشاركته في المسابقة هى الأولى بالنسبة لجائزة الشارقة للإبداع العربي، لكنه مهتم دائما بالثقافة والأدب والنقد، و شارك فى هذه المسابقة بدراسة تحمل عنوان "تحولات النص الشعري من التراث إلى ما بعد الحداثة تنظيرًا وتطبيقًا" تناول فيها الجانب النظري و الجانب التطبيقي و تتبع تحول النص الشعري من العصر الجاهلي حتى ما بعد الحداثة.

وقدم سليم، الشكر لأساتذته و أسرته، التى هيأت له المناخ المناسب للعمل، حيث بدء العمل في الدراسة، مع نشر الإعلان عن الجائزة في دورتها ٢٤ و حتي قبول الأعمال.

وكانت دائرة الثقافة بالشارقة أعلنت أسماء الفائزين في الدورة الـ 24 من جائزة الشارقة للإبداع العربي" الإصدار الأول" في حقولها الأدبية الستة، وبلغ عددهم 18 فائزًا و فائزة من مختلف الدول العربية.





و جاء في المركز الثاني بمجال النقد رشا محمد السعيد عطا، من مصر، عن دراستها " موقع منجز الشاعرة العربية من تحولات القصيدة قديمًا وحديثًا.





فيما جاء فى المركز الثالث: البراء خالد محمود هلال، من سوريا، عن دراسته "أثر الآداب المشرقية في تحولات الشعر العربي من العصر العباسي إلى العصر الحديث.





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