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محافظات

الخدمة تعود مساء اليوم.. انقطاع المياه بالقنطرة شرق بسبب كسر الخط المغذي لمنطقة شرق البحيرات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:50 م
كسر الخط المغذي
كسر الخط المغذي لمنطقة شرق البحيرات
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انجي هيبة
شهدت بعض المناطق بمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاربعاء، انقطاع خدمة المياه، بداية من صباح اليوم الاربعاء.

وقال اللواء عمر إدريس رئيس مركز القنطرة شرق، إنه جاري إصلاح خط مياة٩٠٠ المغذي لمنطقة شرق البحيرات، بالتنسيق بين هيئة قناة السويس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتوقع رئيس مركز القنطرة شرق، الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه الرئيسي، مساء اليوم، وإعادة ضخ المياه.

واستغاث الأهالي بسبب قطع مياه الشرب عن مركز القنطرة شرق، ودفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بسيارات المياه بالإضافة الي الاستعانة بسيارة مياه من شركة المياه بشمال وجنوب سيناء.

وقامت سيارات المياه بتغطية احتياجات المواطنين والمخابز و المرافق.

الخدمة تعود مساء اليوم.. انقطاع المياه بالقنطرة شرق بسبب كسر الخط المغذي لمنطقة شرق البحيرات
الخدمة تعود مساء اليوم.. انقطاع المياه بالقنطرة شرق بسبب كسر الخط المغذي لمنطقة شرق البحيرات
الخدمة تعود مساء اليوم.. انقطاع المياه بالقنطرة شرق بسبب كسر الخط المغذي لمنطقة شرق البحيرات
الخدمة تعود مساء اليوم.. انقطاع المياه بالقنطرة شرق بسبب كسر الخط المغذي لمنطقة شرق البحيرات
الخدمة تعود مساء اليوم.. انقطاع المياه بالقنطرة شرق بسبب كسر الخط المغذي لمنطقة شرق البحيرات
الخدمة تعود مساء اليوم.. انقطاع المياه بالقنطرة شرق بسبب كسر الخط المغذي لمنطقة شرق البحيرات
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