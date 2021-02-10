الخدمة تعود مساء اليوم.. انقطاع المياه بالقنطرة شرق بسبب كسر الخط المغذي لمنطقة شرق البحيرات

شهدت بعض المناطق بمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ، اليوم الاربعاء، انقطاع خدمة المياه، بداية من صباح اليوم الاربعاء.





وقال

إنه جاري





وتوقع رئيس مركز القنطرة شرق، الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه الرئيسي، مساء اليوم، وإعادة ضخ المياه.



واستغاث الأهالي بسبب قطع مياه الشرب عن مركز القنطرة شرق، ودفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بسيارات المياه بالإضافة الي الاستعانة بسيارة مياه من شركة المياه بشمال وجنوب سيناء.

وقامت سيارات المياه بتغطية احتياجات المواطنين والمخابز و المرافق.

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اللواء عمر إدريس رئيس مركز القنطرة شرق،إصلاح خط مياة٩٠٠ المغذي لمنطقة شرق البحيرات، بالتنسيق بين هيئة قناة السويس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.