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رياضة

شاهد .. توقعات الجماهير حول مباراة النادي الأهلي وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:45 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود - عز حسين

 يستعد المارد الأحمر لخوض مباراة صعبة أخرى، في كأس العالم للأندية ضد نادي بالميراس البرازيلي غدا الخميس  11 فبراير 2021 بعد مباراة تاريخية بين الأهلي وبايرن ميونخ.

ورصدت عدسة صدى البلد آراء جماهير الكرة المصرية حول توقعاتهم للمباراة الاهلي و بالميراس غدا .

وفي البداية ، قال حسين علي في غياب اثنين من أبرز لاعبيه : " سيكون الأهلي على موعد مع اختبار صعب جديد في تاريخ مشاركاته ببطولات كأس العالم لكرة القدم للأندية ولكن بتمني للاهلي كل التوفيق و الفوز لانة قدها .

 و أكد مصطفي محمد ، أن المباراة ستكون قوية، ولكن شرف تواجد الأهلي أمام فريق بحجم بيرن  اعطاة الثقة و الخبرة للفوز علي بالميراس، ويتوقع فوز الأهلي 1/0 مع تألق عدد من نجوم الأهلي مثل: حسين الشحات ومجدي قفشة والشناوي ومعلول.

وأوضح حسن محمد ، أن المباراة صعبة على فريق النادي الأهلي، وأتوقع هزيمة  من الممكن أن تصل إلى هدفين .

وأشار  كرم كريم ، اتوقع هزيمة الاهلي لفقدان ثقتة بنفسة و التوتر الذي ظهر في مباراة الاهلي مع بايرن ولكن نأمل ان يفأجانا الاهلي و يسيطر علي المباراة .

واختتم جمال حامد ، أن الأهلي دائمًا يعود جمهوره على البطولات، ويحتوي على أسماء نجوم كبيرة قادرة على تشريف مصر، و اتوقع فوز الأهلي 1/4

 يذكر ان وصل النادي الأهلي للمونديال بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الغريم التقليدي الزمالك، وفي مستهل مشواره واجه الدحيل القطري وفاز عليه بهدفٍ نظيف، لكنه اصطدم بالعملاق البافاري في المباراة الثانية وخسر منه بهدفين نظيفين.

يشارك نادي بالميراس في كأس العالم للأندية بعد فوزه بكوبا ليبرتادوريس، وفي مفاجأة قوية خسر أولى مبارياته في المونديال بهدفٍ نظيف من تيجرس المكسيكي، ليضرب موعدًا مع الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث.
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