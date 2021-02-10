برلمانية عن حوار القاهرة: دليل على حرص القيادة المصرية بتوفير الشرعية للمفاوض الفلسطيني

قالت النائبة، روان لاشين عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن نجاح الحوار الفلسطيني، والذي تمت فعالياته بالقاهرة في الفترة 8 ، 9 من شهر فبراير الجاري ، يعد من الخطوات الهامة التي أثبتت قوة ودبلوماسية الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، الأمر الذي من شأنه إحداث تأثير قوي سيسهم حتما في توحيد مسار الشعب الفلسطيني.





وأكدت" لاشين" في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" على أن رعاية الرئيس السيسي للحوار الوطني الفلسطيني دليل علي حرص القيادة المصرية بتوفير الشرعية للمفاوض الفلسطيني، واستئناف عملية السلام وفق رؤية فلسطينية موحدة وبناء على اسس راسخة من وحدة الشأن الفلسطينى الداخلي، لافتة الي أهمية دور القيادة السياسية المصرية، وحرصها على توحيد الصوت الفلسطيني، وانهاء كافة النزاعات القائمة، والعودة لطاولة المفاوضات لاقرار السلام، والوصول الي اتفاقيات عادلة بين الطرفين.





وعبرت عضو لجنة العلاقات الخارجية عن شعورها بالتفاؤل بنتائج الحوار الوطنى الفلسطينى فى ضوء ما بذلته وتبذله الدولة المصرية من جهود مخلصة ودؤوبة للوصول الى حل عادل، و التهيئة للتوافق الفلسطيني.





جاء ذلك بعد أن أعربت الفصائل الفلسطينية عن تقديرهما الكبير للدور الذي قامت به مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنجاح الحوار الفلسطيني والذي عقد خلال يومي ٨، ٩ من شهر فبراير الجاري.





وكانت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة قد نجحت في التوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة، وبمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتباحث في عدة قضايا محورية أبرزها تلك المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية العامة.