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فن

برفقة مى عمر.. إدوارد يروج لمسلسل"لؤلؤ"

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:23 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شارك الفنان إدوارد جمهوره صورة جديدة له من مسلسل لؤلؤ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.


وكتب إدوارد على الصورة قائلا :"يا ترى هيحصل إيه فى حلقة النهارده".

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.


والعمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، و الفنانون المشاركون فى البطولة : أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.


كما شارك إدوارد في بطولة مسلسل "فرصة تانية" الذي خاض به الماراثون الرمضاني الماضي، ومن المقرر أن يشارك في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة الفنان أحمد السقا وأمير كرارة.
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