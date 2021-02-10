برفقة مى عمر.. إدوارد يروج لمسلسل"لؤلؤ"

شارك الفنان إدوارد جمهوره صورة جديدة له من مسلسل لؤلؤ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.









وكتب إدوارد على الصورة قائلا :"يا ترى هيحصل إيه فى حلقة النهارده".





مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.









والعمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، و الفنانون المشاركون فى البطولة : أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.







